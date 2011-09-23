Я хотел чтоб сайт чемто напоминал етой в етой теме... http://www.maxcreative.ru/portfolio/web-design/id/339/ http://www.maxcreative.ru/portfolio/web-design/id/284/
Макет сайта
Был заказан макет у дизайнера, который пропал и соответственно не выполнил задание (прилагается макет который был сделан и по которому отписаны ниже замечания). В макет необходимо внести следующие правки.
Дополнительные материалы будут высланы в письме.
Не нравится как оформлено меню:
1.1. меню не должно быть в 2 ряда, а располагаться в один ряд по горизонтали.
1.2. Выделение пунктов меню должно быть оформлено цветом, без подчеркивания (не забудьте выделить 1 активный пункт меню).
1.3. Услуги отображать на главной странице не надо. Их надо убрать в подменю.
2. Цвет фона сайта предлагаю сделать как на визитке (без завитушек), а поля справа и слева с завитушками, как на сайте http://personalstylist.ru/ (см. приложенный файл)
3. Заказчик против того, что бы фон сайта был разного цвета (как пример не нравится раделение сайта на области с разным фоном (фон должен быть един или не различаться сильно по контрасту).
4. Завитушки используемые в дизайне сайта должны быть только как с визитке и никакие другие (надо заменить или убрать завитушку сверху.
5. Под телефоном прошу отобразить ссылку типа «Написать письмо» или «Задать вопрос» при нажатии на которую будет всплывать форма обратной связи. Соответственно форму обратной связи с главной странице нужно убрать.
6. Фото стилиста должно быть в полный рост, с каблуками. Если вы считаете, что применить фоно в полный рост невозможно, то я готов вам предоставить обрезанное фото другого стиля.
7.Дизайн должен быть минималистичным (выглядеть очень просто). Поэтому новость должна состоять только из ссылки в виде заголовка и даты публикации новости (без картинки и аннотации), а статья только из заголовка статьи (прошу предусмотреть заголовки новостей и статей с длиной около 200 символов)
8. В тренде сезона надо будет заменить фоно на приложенное для примера.
9. Заключение: сайт в основном не понравился заказчику, потому что имеет много информации (слишком заполнен). Следовательно его надо облегчить и отобразить минимум информации + фото стилиста в хорошем качестве и в полный рост.
Заказчику нравится по стилю сайт http://personalstylist.ru/, возьмите от туда для оформления баннеры типа «1 день с имиджстилистом» - она планирует публиковать баннеры такого типа.
Прошу указать стоимость доработки и точные сроки.
После утверждения главной страницы необходимо будет нарисовать 2 второстепенных (но это уже отдельная песня).
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