Обновить главную страницу

Основные ориентиры по дизайну – www.wimdu.ru, www.airbnb.com, www.homeaway.com Требуется создать русскоязычный аналог, но с немного другой спецификой, чем у указанных сайтов. Подробности в прикрепленном файле, ТЗ по дизайну еще будет уточняться. ...