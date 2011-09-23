Был заказан макет у дизайнера, который пропал и соответственно не выполнил задание (прилагается макет который был сделан и по которому отписаны ниже замечания). В макет необходимо внести следующие правки. Дополнительные материалы будут высланы ...
Нужно красиво оформить сайт joomla
Здравствуйте!
Нужно украсить/оформить сайт english-5.ru
используется joomla 1.5
шаблон playlearn ( http://www.cms.prombiznes.com/component/k2/item/205-bt-playlearn.html )
контент(тексты, логотип, и какие то изображения) уже есть..он на сайте.
1. Хотелось бы используя шаблон который представлен на сайте улучшить + дополнить некоторые страницы(события, новости и тп) если будет нужно.
2. Рапределить страницы по категориям и разделам. Не очень понял как с разделами в джумле работать.
3. может еще что то. Если у вас будут идеи что можно сделать собсвенно интересного на сайте:)
Чтобы определиться с исполнителем хотелось бы конечно что то увидеть. Например на главной странице не очень нравится сверху логотип(логотип этот хорошо смотрится немного в других местах:)) и серый фон.
Называйте цену, срок исходя из того контента что уже есть и что(какие страницы) и как хотите изменить украсить, чтобы было понятно почему такая цена и срок.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт14 лет назад
Я хотел чтоб сайт чемто напоминал етой в етой теме... http://www.maxcreative.ru/portfolio/web-design/id/339/ http://www.maxcreative.ru/portfolio/web-design/id/284/Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Задача: Создание одностраничного дизайна веб-сайта. Вся необходимая информация, которая должна содержаться на сайте имеется. В приложении файл с кратким описанием сайта + архив с фотографиями (фото пока не все). ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт14 лет назад
Основные ориентиры по дизайну – www.wimdu.ru, www.airbnb.com, www.homeaway.com Требуется создать русскоязычный аналог, но с немного другой спецификой, чем у указанных сайтов. Подробности в прикрепленном файле, ТЗ по дизайну еще будет уточняться. ...Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $2000
Разработка дизайна сайта для Интернет-Магазина одежды, ТЗ имеется.Завершен14 лет назад
- $50
1. Дизайн (приближенный к сайту http://woodenhouses.ecobiz.com.ua/) на шапке расположенны 2 коттеджа а так же главные гзделия заказника (подобно http://megafasad.com/price.html) Название на шапке: "Навесы" ...Закрыт14 лет назад
Требуется создать дизайн для мобильной версии сайта по книгам на движке DLE 8.3. Необходимо следующее: 1. Нарисовать дизайн главной с краткими новостями, полной новости, страницы автора книги с его книгами(идентичная главной), страницы серии ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Дизайн сайта согласно ТЗ по ссылкам в личных сообщенияхЗавершен14 лет назад
Дизайн сайта ресничек.Завершен14 лет назад
Всем добрый вечер. На данный момент требуется дизайн для 2-х сайтов - один будет сайт запчастей для бытовой техники, второй будет по тепловому и климатическому оборудованию. ТЗ выбранному исполнителю(ям) отправлю, желательно встреча вживую.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт14 лет назад