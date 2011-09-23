Нужно красиво оформить сайт joomla

Здравствуйте!

Нужно украсить/оформить сайт english-5.ru

используется joomla 1.5

шаблон playlearn ( http://www.cms.prombiznes.com/component/k2/item/205-bt-playlearn.html )

контент(тексты, логотип, и какие то изображения) уже есть..он на сайте.

1. Хотелось бы используя шаблон который представлен на сайте улучшить + дополнить некоторые страницы(события, новости и тп) если будет нужно.

2. Рапределить страницы по категориям и разделам. Не очень понял как с разделами в джумле работать.

3. может еще что то. Если у вас будут идеи что можно сделать собсвенно интересного на сайте:)

Чтобы определиться с исполнителем хотелось бы конечно что то увидеть. Например на главной странице не очень нравится сверху логотип(логотип этот хорошо смотрится немного в других местах:)) и серый фон.

Называйте цену, срок исходя из того контента что уже есть и что(какие страницы) и как хотите изменить украсить, чтобы было понятно почему такая цена и срок.