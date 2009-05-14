Здравствуйте! Нужно украсить/оформить сайт english-5.ru используется joomla 1.5 шаблон playlearn ( http://www.cms.prombiznes.com/component/k2/item/205-bt-playlearn.html ) контент(тексты, логотип, и какие то изображения) уже есть..он на сайте. 1. Хотелось бы используя шаблон который представлен на сайте улучшить + дополнить некоторые страницы(события, новости и тп) ...
- Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать макет наружного баннера(1 метр на 3.8 метра), 2-3-х листовок(A5 две стороны), буклета(2/3 A4, складывается), визитки(стандартный размер) для курсов английского языка. Если нужны какие то подробности спрашивайте!Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Нужен логотип для центра иностранных языков который будет называться: английский- 5 звезд(english - 5 stars). тут ключевые слова такие: 5 звезд(5 stars), все включено(all inclusive), english, флаг англии, и другое связанное с английским и с отелями 5 ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Для работы над перспективным on-line проектом требуется художник-профессионал(помощник главному художнику проекта). Требования: • умение рисовать руками (изображение монстров, животных, пейзажей и др. различных предметов); работать как по письменным, так и по устным описаниям • художественный вкус, отличная фантазия, ...Иллюстрации и Рисунки23 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен второй верстальщик для разработки онлайн игры. Суть такая: некоторые страницы уже сверстаны, сверстать осталось примерно 40-50 страниц максмимум. Причем верстать надо только центральную часть-контент(шапка, левый и правый блок а также футер готовы..и они не меняются), поэтому ...Завершен14 лет назад
- $50
Требуется верстальщик хтмл для разработки казуальной онлайн игры. Требования(если чувствуете по какому либо пункту неуверенность в себе, то писать лучше не стоит!): 1. ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ!! ЕСЛИ НЕ УСПЕВАЕТЕ НЕ НАДО ПРОПАДАТЬ НАДО НАПИСАТЬ ЗАРАНЕЕ ЧТО ...Закрыт14 лет назад
Нужно оптимизировать страничку по ИЕ 6. Или как можно приближенно к другим браузерам оптимизировать(во всех отображается правильно кроме ИЕ 6). http://human2009.narod.ru/message.html скачать можно отсюда http://human2009.narod.ru/verstka.rar пишите в аську 333465137 или на почту [email protected]Закрыт14 лет назад
Требуется художник для разработки казуальной онлайн игры. Срок разработки альфа версии - 2 месяца+ доводка до бета версии - 2 месяца. Далее будет доработка оставшихся элементов игры до полной реализации по дизайн документу, который уже ...Иллюстрации и Рисунки31 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $2000
Требуется гейм дизайнер для разработки (дизайн документ игры, и дизайн страниц)казуальной онлайн игры. Сначала нужен концепт игры для альфа версии игры. Который потом нужно дополнить до конечной версии. Дополнить - не значит полностью менять то что ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $2000
Нужен программист php+mysql для разработки казуальной онлайн игры. Срок разработки альфа версии - 3 месяца. Бета версии - 4 месяца. Далее будет доработка оставшихся элементов игры до полной реализации по дизайн документу. Срок на разработку ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $2500
Нужен php(+mysql)-программист для реализации страниц разрабатываемой онлайн-игры. Страницы примерно(подробнее уже по icq или телефону) такие: создание квестов, апгрейд оружия, реализация игровых классов(добрый, злой и.тп) персонажей. Требования: Знание php, mysql, html, javascript(желатьельно ajax). Уменение писать хорошо оптимизированный, понятный код ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад