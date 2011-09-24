Приватно для Ананьев Матвей (MatArt). Дизайн АН.

Общая задача: подготовка тематического дизайна для сайта агентства недвижимости в Болгарии.

Методика: ревизуализация имеющегося шаблона.

Работу можно увидеть в портфеле исполнителя.

Тип проекта: сайт-визитка с каталогом.

Профиль: АН в Болгарии – жилые квартиры, коммерческая недвижимость, виллы, земля. Купля-продажа.

Общее описание проекта:

Бюджетный проект. Разработка фирстиля с нуля, дизайн самого сайта – по шаблону. Основной шаблон – *, с некоторым включениями из * и незначительными доработками.

Исходники *: *

Общая структура проекта:

• О компании

o ..

• Каталог (без пункта в меню).

• Риэлторские услуги

o Подбор недвижимости

o Сопровождение сделки

o Сделки с апартаментами

o Сделки с виллами

o Сделки с землей

o etc

• Юридические услуги

o Оформление сделки

o Получение ВНЖ в Болгарии

• Полезная информация

o Ссылки, телефоны, адреса

o Что нужно знать о Болгарии

o Истории от первых лиц

• Контакты

Формы:

• Заказ

• Заказ звонка

• Обратная связь

Технические страницы:

• Карта сайта

• 404

Задачи:

• Разработка базовых элементов фирменного стиля: логотип, фирм.цвета, бланки, визитка.

• Разработка макетов шаблонов страниц.

• Подбор и адаптация графики: пиктограммы, тизеры, фоновая графика.

Элементы к разработке:

Шаблоны страниц:

• Главная

• Информационная

• Технические (карта сайта, 404)

Материалы:

• Шаблоны

• Графические элементы страниц – фоновая графика, тизеры, иконки, пиктограммы.

• Элементы фирм.стиля.

Описание задач:

1. Логотип – контурно, 2-3 цвета (один из них фоновый), текст+графика. Полиграфия в шаблоне ВЛ.

2. Макеты. Отличия от шаблона *:

• Цвета: основные – синие (2) и зеленый.

• Есть мысль в фоне использовать фото или коллаж, на котором в центре будет изображены домики, вокруг – море/небо/зелень. Центральная часть с домиками совпадает с видимой областью фона, притом ее необходимо уменьшить относительно *, т.е. уменьшить по высоте, чтобы графическая часть не занимала так много пространства.

• Меню – интенсивный синий/индиго в пассиве, небесно-голубой (бледный) – ховер и актив.

• Кнопка «Обратный звонок» меняется на «Оформить заказ».

• Каталожная часть:

o «вкладки» меняем на Жилая/коммерческая/виллы/земля.

o Пагинацию снизу вверх.

o Добавить фильтр по цене вверх-вниз

o Добавить блок «отображать по» с селектором (3,6,10, все)

o По умолчанию выводим 3 лота, а не 5, как на *.

o В шапку и подвал добавить поиск по сайту.

o В открытых вкладках разделы – описание, основные параметры, фотографии, планировка.

o Убрать «срок постройки».

Срок выполнения: 5-7 дней.