Здравствуйте! Нужно украсить/оформить сайт english-5.ru используется joomla 1.5 шаблон playlearn ( http://www.cms.prombiznes.com/component/k2/item/205-bt-playlearn.html ) контент(тексты, логотип, и какие то изображения) уже есть..он на сайте. 1. Хотелось бы ...
Приватно для Ананьев Матвей (MatArt). Дизайн АН.
Общая задача: подготовка тематического дизайна для сайта агентства недвижимости в Болгарии.
Методика: ревизуализация имеющегося шаблона.
Работу можно увидеть в портфеле исполнителя.
Тип проекта: сайт-визитка с каталогом.
Профиль: АН в Болгарии – жилые квартиры, коммерческая недвижимость, виллы, земля. Купля-продажа.
Общее описание проекта:
Бюджетный проект. Разработка фирстиля с нуля, дизайн самого сайта – по шаблону. Основной шаблон – *, с некоторым включениями из * и незначительными доработками.
Исходники *: *
Общая структура проекта:
• О компании
o ..
• Каталог (без пункта в меню).
• Риэлторские услуги
o Подбор недвижимости
o Сопровождение сделки
o Сделки с апартаментами
o Сделки с виллами
o Сделки с землей
o etc
• Юридические услуги
o Оформление сделки
o Получение ВНЖ в Болгарии
• Полезная информация
o Ссылки, телефоны, адреса
o Что нужно знать о Болгарии
o Истории от первых лиц
• Контакты
Формы:
• Заказ
• Заказ звонка
• Обратная связь
Технические страницы:
• Карта сайта
• 404
Задачи:
• Разработка базовых элементов фирменного стиля: логотип, фирм.цвета, бланки, визитка.
• Разработка макетов шаблонов страниц.
• Подбор и адаптация графики: пиктограммы, тизеры, фоновая графика.
Элементы к разработке:
Шаблоны страниц:
• Главная
• Информационная
• Технические (карта сайта, 404)
Материалы:
• Шаблоны
• Графические элементы страниц – фоновая графика, тизеры, иконки, пиктограммы.
• Элементы фирм.стиля.
Описание задач:
1. Логотип – контурно, 2-3 цвета (один из них фоновый), текст+графика. Полиграфия в шаблоне ВЛ.
2. Макеты. Отличия от шаблона *:
• Цвета: основные – синие (2) и зеленый.
• Есть мысль в фоне использовать фото или коллаж, на котором в центре будет изображены домики, вокруг – море/небо/зелень. Центральная часть с домиками совпадает с видимой областью фона, притом ее необходимо уменьшить относительно *, т.е. уменьшить по высоте, чтобы графическая часть не занимала так много пространства.
• Меню – интенсивный синий/индиго в пассиве, небесно-голубой (бледный) – ховер и актив.
• Кнопка «Обратный звонок» меняется на «Оформить заказ».
• Каталожная часть:
o «вкладки» меняем на Жилая/коммерческая/виллы/земля.
o Пагинацию снизу вверх.
o Добавить фильтр по цене вверх-вниз
o Добавить блок «отображать по» с селектором (3,6,10, все)
o По умолчанию выводим 3 лота, а не 5, как на *.
o В шапку и подвал добавить поиск по сайту.
o В открытых вкладках разделы – описание, основные параметры, фотографии, планировка.
o Убрать «срок постройки».
Срок выполнения: 5-7 дней.
Выбранный исполнитель
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