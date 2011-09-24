Концепция дизайна

К среде требуется нарисовать дизайн-концепцию главной страницы. Есть прототип в виде блок-схем и несколько примеров сайтов, которые нравится. Концепция для интернет-магазина ювелирных украшений.

Концепция оплачивается в любом случае, даже если в работу принята не будет.

От вас стоимость концепции и хорошее портфолио.