Ищем дизайнера на отрисовку главной и всех типовых страниц интернет-магазина галантереи. Работать нужно по уже готовому прототипу (axure). Пожелания по дизайну прилагаются. Прототип вышлем на почту. Срок – 5 дней. Ждем ваших условий/расценок.
Дизайн и верстка для shop-script
Нужен дизайн для интернет-магазина необычных подарков Дардаркин.рф, и верстка шаблона для shop-script.
Дизайн должен вызывать эмоции, ощущение праздника. Есть готовый персонаж, исходники предоставим. Много графики не надо, красивая интересная шапка и мелкие детали. Подробное ТЗ в приложении.
Портфолио с дизайном магазинов обязательно. Наличие отзывов обязательно.
В заявке цена и срок обязательно.
Заявки фрилансеров
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