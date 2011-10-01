К среде требуется нарисовать дизайн-концепцию главной страницы. Есть прототип в виде блок-схем и несколько примеров сайтов, которые нравится. Концепция для интернет-магазина ювелирных украшений. Концепция оплачивается в любом случае, даже если в работу принята не ...