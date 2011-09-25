Нужен дизайн для сайта на wp. Требования к самому дизайну: WEB 2.0, резиновый, простой, нестандартный и одновременно стильный. Требования к главной странице (сайт по скачиванию шаблонов): ...
Дизайн для службы доставки цветов
Нужен дизайн интернет-магазина в фирменных тонах (предоставим).
Центральное место надо предоставить фотографиям цветов, что немного упростит работу)
Сроки поджимают.
бюджет - 800 р.
кто возьмется?
Заявки фрилансеров
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