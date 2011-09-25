Дизайн для службы доставки цветов

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок269 просмотров

Нужен дизайн интернет-магазина в фирменных тонах (предоставим).

Центральное место надо предоставить фотографиям цветов, что немного упростит работу)

Сроки поджимают.

бюджет - 800 р.

кто возьмется?

14 лет назад
Mihailov-san
Михаилов 
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн вебдванольный для wordpress

    $80

    Нужен дизайн для сайта на wp. Требования к самому дизайну: WEB 2.0, резиновый, простой, нестандартный и одновременно стильный. Требования к главной странице (сайт по скачиванию шаблонов): ...

    WordPress
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен небольшой дизайн

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Нужно нарисовать 1 страничку, на ней просто фон и форма для заполнения с 5 полями. Нужно просто красиво и приятно для человеческого глаза это оформить. Оплата по факту

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн сайта для личного переводчика

    $100

    Нужен дизайн сайта для личного переводчика вот что примерно нравиться http://www.free-lance.ru/users/MacSeam/viewproj.php?prjid=2607548 в таком стиле но сайт будит для девушки так что все должно быть красиво, элегантно в женском стиле ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта

    $60

    Дизайн сайта компании изготовителя искусственного камня. Компания изготавливает искусственный камень, тротуарную плитку, фонтаны, вазоны, камины и др. Дизайн будет натягиваться на joomla По структуре хотелось бы что то похожее на http://www.tegastroy.ru/index.php

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Социальный сервис "Задай вопрос"

    $250

    Требуется разработка дизайна сайта, в стиле web 2.0 (тени активных элементов, тени при наведении, увеличенные заголовки и др. атрибуты стиля) социального сервиса, на подобие http://www.formspring.me. Задача дизайнера проработать основной макет страницы и элементы интерфейса ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Концепция дизайна

    $500

    К среде требуется нарисовать дизайн-концепцию главной страницы. Есть прототип в виде блок-схем и несколько примеров сайтов, которые нравится. Концепция для интернет-магазина ювелирных украшений. Концепция оплачивается в любом случае, даже если в работу принята не ...

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн и верстка для shop-script

    $350

    Нужен дизайн для интернет-магазина необычных подарков Дардаркин.рф, и верстка шаблона для shop-script. Дизайн должен вызывать эмоции, ощущение праздника. Есть готовый персонаж, исходники предоставим. Много графики не надо, красивая интересная шапка и мелкие ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта интернет-магазина по прототипу

    Ищем дизайнера на отрисовку главной и всех типовых страниц интернет-магазина галантереи. Работать нужно по уже готовому прототипу (axure). Пожелания по дизайну прилагаются. Прототип вышлем на почту. Срок – 5 дней. Ждем ваших условий/расценок.

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    14 лет назад