Дизайн вебдванольный для wordpress

Нужен дизайн для сайта на wp.

Требования к самому дизайну: WEB 2.0, резиновый, простой, нестандартный и одновременно стильный.

Требования к главной странице (сайт по скачиванию шаблонов):

Вывод: случайного шаблона, вывод шаблона (самого скачиваемого), ссылка на топ 10 скачиваемых шаблонов.

Также шаблоны разбиты по рубрикам (по темам, по количеству колонок и цвету). Голосование. Поиск. Статьи. О проекте. Контакты. Все остальное - предлагайте. На Ваше усмотрение.

Исполнителя вначале попрошу сделать проект главной страницы. Сделать попрошу даже не всю первую страницу, а ровно столько, чтобы я понял, что Вы можете сделать достойно всё остальное. Сколько делать - решать вам.