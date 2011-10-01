Приватный проект для san-francisco

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки545 просмотров

Необходимо разработать дизайн-интернет магазина. Потребуется разработка главной страницы, страницы категории товаров, страницы карточки товара, а также 5 больших flash-баннеров

14 лет назад
rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
13 дней назад

Выбранный исполнитель

san-francisco
Дарья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$500
5 дней
Благодарен за проделанную хорошую работу. Порадовало, что без предоплаты мне разработали предварительный эскиз дизайна. Затем согласно правкам и пожеланиям всё было доработано на высшем уровне. Очень доволен и надеюсь на дальнейшее сотрудничество в подобном духе.
Понравилось работать с Русланом. Работать с вами было легко. Также надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

san-francisco
Дарья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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