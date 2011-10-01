Приватный проект для san-francisco

Благодарен за проделанную хорошую работу. Порадовало, что без предоплаты мне разработали предварительный эскиз дизайна. Затем согласно правкам и пожеланиям всё было доработано на высшем уровне. Очень доволен и надеюсь на дальнейшее сотрудничество в подобном духе.