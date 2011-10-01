Необходимо разработать дизайн главной страницы + страница клиентов компании. Сроки - до 7 дней. Более подробная информация будет дана кандидатам на данную работу.
Приватный проект для san-francisco
Необходимо разработать дизайн-интернет магазина. Потребуется разработка главной страницы, страницы категории товаров, страницы карточки товара, а также 5 больших flash-баннеров
Выбранный исполнитель
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