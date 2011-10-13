Тематика сайта - анонимная проверка файлов, антивирусами... и выдача результата... примерный шаблон сайта... http://dl.dropbox.com/u/955938/av/index.html ко всему этому - добавить место для баннера... логотип можно сделать вместе с ...
Дизайн сайта администрации города Туапсе
Требуется стильный, современный, но не перегруженный дизайн сайта администрации города Туапсе.
Сайт хоть и официальный, но не должен выглядеть очень сурово, город все-таки полу-курортный.
Приветствуется использование небольших, но стильных графических элементов (пиктограмм, иконок и т. д.) в оформлении сайта.
Нужен дизайн главной и внутренней страницы сайта
Цветовая палитра должна сочетаться с официальными цветами — красный, синий.
Старый дизайн сайта
Нравится
http://www.krd.ru/ - выглядит современно; простая, но стильная шапка; удачная компоновка
http://www.anapa-official.ru/ - шапка сделана несколько неаккуратно и тяжеловато, но остается ощущение курорта.
http://www.rostov-gorod.ru/ - верхняя часть слишком насыщена ссылками, но выглядит интересно.
Не нравится
http://tuapseregion.ru/ - вроде ничего, но скучно-шаблонный
http://www.armawir.ru/ - вроде ничего, но рубленно-жестко
http://www.gelendzhik.org/ - это вообще не дизайн
http://www.sochiadm.ru/ - аккуратно, но скучно.
http://www.bruhoveckaya.ru/ - сурово
Дизайн должен быть резиновым с минимальное разрешением по ширине - 1024px;
На выходе нужен дизайн в PSD с несведенными слоями.
Техническое задание находится во вложении.
Срок - до 7 дней.
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