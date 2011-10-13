Дизайн сайта администрации города Туапсе

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки344 просмотра

Требуется стильный, современный, но не перегруженный дизайн сайта администрации города Туапсе.

Сайт хоть и официальный, но не должен выглядеть очень сурово, город все-таки полу-курортный.

Приветствуется использование небольших, но стильных графических элементов (пиктограмм, иконок и т. д.) в оформлении сайта.

Нужен дизайн главной и внутренней страницы сайта

Цветовая палитра должна сочетаться с официальными цветами — красный, синий.

Старый дизайн сайта

http://adm.tuapse.ru/

Нравится

http://www.krd.ru/ - выглядит современно; простая, но стильная шапка; удачная компоновка

http://www.anapa-official.ru/ - шапка сделана несколько неаккуратно и тяжеловато, но остается ощущение курорта.

http://www.rostov-gorod.ru/ - верхняя часть слишком насыщена ссылками, но выглядит интересно.

http://www.nalog.ru/

Не нравится

http://tuapseregion.ru/ - вроде ничего, но скучно-шаблонный

http://www.armawir.ru/ - вроде ничего, но рубленно-жестко

http://www.gelendzhik.org/ - это вообще не дизайн

http://www.sochiadm.ru/ - аккуратно, но скучно.

http://www.bruhoveckaya.ru/ - сурово

Дизайн должен быть резиновым с минимальное разрешением по ширине - 1024px;

На выходе нужен дизайн в PSD с несведенными слоями.

Техническое задание находится во вложении.

Срок - до 7 дней.

14 лет назад
Dmitry-Turin
Дмитрий 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

dr_umka
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$130
4 дня
Работа была выполнена аккуратно и качественно. Вносил все необходимые правки. Рекомендую как хорошего профессионала.
Четко поставлена цель, не каких задержек. Приятно работать. Спасибо!

Заявки фрилансеров

dr_umka
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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