Требуется разработать админ. панель для создания интернет-магазинов. Работы достаточно много, поэтому ищем дизайнера с перспективой длительного сотрудничества работы. Пожалуйста, указывайте ваш опыт работы, ссылка на портфолио, а также контактный телефон и ...
Дизайн сайта и верстка (4-5 страниц + логотип)
Тематика сайта - анонимная проверка файлов, антивирусами... и выдача результата...
примерный шаблон сайта...
http://dl.dropbox.com/u/955938/av/index.html
ко всему этому - добавить место для баннера...
логотип можно сделать вместе с шапкой - на ваше усмотрение все....
подобный по тематике сайт scan4you.net ...
также нужен дизайн страницы выдачи результата... подробности позже скину...
важно чтобы нравилась главная страница..
также уже есть один вариант дизайна. добавляю его в приложении... (не нравится, и пропал дизайнер)
нужно сделать красиво...
Победитель конкурса
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