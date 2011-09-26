Дизайн сайта и верстка (4-5 страниц + логотип)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт23 заявки1416 просмотров
#1$150

Тематика сайта - анонимная проверка файлов, антивирусами... и выдача результата...

примерный шаблон сайта...

http://dl.dropbox.com/u/955938/av/index.html

ко всему этому - добавить место для баннера...

логотип можно сделать вместе с шапкой - на ваше усмотрение все....

подобный по тематике сайт scan4you.net ...

также нужен дизайн страницы выдачи результата... подробности позже скину...

важно чтобы нравилась главная страница..

также уже есть один вариант дизайна. добавляю его в приложении... (не нравится, и пропал дизайнер)

нужно сделать красиво...

14 лет назад
bulova
Андрей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Победитель конкурса

action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
#1

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