Дизайн сайта и верстка (4-5 страниц + логотип)

# 1 — $ 150

Тематика сайта - анонимная проверка файлов, антивирусами... и выдача результата...

примерный шаблон сайта...

http://dl.dropbox.com/u/955938/av/index.html

ко всему этому - добавить место для баннера...

логотип можно сделать вместе с шапкой - на ваше усмотрение все....

подобный по тематике сайт scan4you.net ...

также нужен дизайн страницы выдачи результата... подробности позже скину...

важно чтобы нравилась главная страница..

также уже есть один вариант дизайна. добавляю его в приложении... (не нравится, и пропал дизайнер)

нужно сделать красиво...