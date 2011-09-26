Требуется стильный, современный, но не перегруженный дизайн сайта администрации города Туапсе. Сайт хоть и официальный, но не должен выглядеть очень сурово, город все-таки полу-курортный. Приветствуется использование небольших, но стильных графических ...
Обновление дизайна сайта
Здравствуйте уважаемые мастера.
Имеется школьный сайт co1804.ru, необходим его редизайн.
Обновить шапку сайта (можно flash)
Сделать её уже по высоте
Сделать сайт "резиновым", т.е. по ширине экрана.
НУ и чтоб компоненты все остались в работоспособном состоянии.
Спасибо, жду Ваших предложений с ценами (не забываете что это ШКОЛА) ))
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