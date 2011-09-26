Обновление дизайна сайта

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Закрыт5 заявок202 просмотра

Здравствуйте уважаемые мастера.

Имеется школьный сайт co1804.ru, необходим его редизайн.

Обновить шапку сайта (можно flash)

Сделать её уже по высоте

Сделать сайт "резиновым", т.е. по ширине экрана.

НУ и чтоб компоненты все остались в работоспособном состоянии.

Спасибо, жду Ваших предложений с ценами (не забываете что это ШКОЛА) ))

14 лет назад
MatRUS2
Матвей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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