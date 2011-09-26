Здравствуйте уважаемые мастера. Имеется школьный сайт co1804.ru, необходим его редизайн. Обновить шапку сайта (можно flash) Сделать её уже по высоте Сделать сайт "резиновым", т.е. по ширине экрана. ...
Разработка footer'a
Интересует оформление футера для проекта http://ebayworld.ru/. Вот что примерно должно находится в футере:
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ebayworld_ru (только для звонков)
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- Способы оплаты (картинкой) - опционально
- Ссылки (нумерация разделов сделана только для удобства чтения, на сайте ее не будет)
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2.5 Часы
3 Интернет-магазины США
3.1 Amazon.com
3.2 Apple.com
3.4 Zappos.com
3.5 BestBuy.com
4 Услуги
4.1 Доставка товаров с eBay
4.2 Доставка из интернет-магазинов
4.3 Виртуальный адрес в США
Основные цвета для оформления: основные цвета сайта (Голубой, Зеленый, Розовый, Белый, Черный, Серый)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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