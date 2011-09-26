Дизайн сайта о правильном питании

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок216 просмотров

Доброго дня.

Нужно отдизайнить сайт http://dieta-pitanie.ru

Главная + внутренняя.

Желателен опыт разработки дизайнов для платников по диетам или чему-нить похожему.

14 лет назад
Deviant
Роман 
53 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

almgroup
42 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$80
5 дней

Заявки фрилансеров

almgroup
42 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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