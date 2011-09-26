Нарисовать дизайн

Требуется разработать админ. панель для создания интернет-магазинов. Работы достаточно много, поэтому ищем дизайнера с перспективой длительного сотрудничества работы. Пожалуйста, указывайте ваш опыт работы, ссылка на портфолио, а также контактный телефон и ...