Создание дизайна сайта.

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Завершен24 заявки308 просмотров

Необходимо создание дизайна Главной страницы сайта в короткие сроки. Не сложное ТЗ.

14 лет назад
catsu83
41 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
12 дней назад
14 лет назад
$100
2 дня
Работой с Виктором осталась очень довольна! Прекрасное понимание тз, творческий подход, приятное общение. Быстро, четко, качественно! Терпеливое отношение к капризам клиента) Мои 10 баллов, и конечно же обязательно обращусь еще. Спасибо)
Благодарю Екатерина за хороший отзыв :) Проект очень интересный и приятно было с вами работать. С удовольствием буду сотрудничать с вами.

Заявки фрилансеров

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
12 дней назад
14 лет назад

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