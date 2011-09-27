Простой дизайн в фотошопе

Виктория реально очень красиво рисует. Мы нарисовали не один дизайн под сайт, они получаются и красивые и продуманные. А также она постоянна на связи и быстро вносила коррективы. Ну и конечно цена очень радует:) Я рекомендую Викторию к сотрудничеству и сам буду давать задания по дизайну.