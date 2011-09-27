Простой дизайн в фотошопе

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок401 просмотр

Требуется сделать дизайн для игрового сайта. Дизайн простой но со вкусом. Дизайн делается под wordpress. Пример и функциональность как тут http://small-game.ru/ . Берем структуру (расположение) такую же, только без тегов (облако меток слева внизу не нужно). + делаем небольшую шапку в тему мини игр (графика) + элементы (иконки врезанные в дизайн: меню, хит, популярные, подписка)

- Шапка

- Меню вертикальное под шапкой

- Центр – меню левое, центр (контент), правое меню

- Подвал

В левом меню – подписка, рубрики

В правом меню – поиск, лучшая игра, популярные игры

Рубрики в меню:

аркады

арканоид

другие

карточные игры

квесты

космические битвы

линии

логические

маджонг

настольные

паззлы

пасьянсы

симуляторы автомобильные

симуляторы бизнеса

симуляторы военной техники

симуляторы воздушные

симуляторы спорта

стратегии военные

стратегии пошаговые

стратегии экономические

тетрис

уход за животными

шарики

шахматы

шашки

Нужно сделать это быстро.

Укажите сумму за которую сделаете, просьба не указывать большие суммы, бюджет ограничен.

И укажите время за которое сделаете.

Формат на выходе – файл фотошопа.

WordPress
14 лет назад
dimcom
45 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранные исполнители

Ailienh
36 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Виктория реально очень красиво рисует. Мы нарисовали не один дизайн под сайт, они получаются и красивые и продуманные. А также она постоянна на связи и быстро вносила коррективы. Ну и конечно цена очень радует:) Я рекомендую Викторию к сотрудничеству и сам буду давать задания по дизайну.
Спасибо
w_design
Соколов 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$30
2 дня
Выполнил задание точно в срок даже ранее, за что был дополнительно поощрен. Женя сделать точно по ТЗ + доделывал моменты некоторые, которые не учли. Вобщем все очень хорошо. И ценник хороший.
Благодарю за работу . Было приятно с вами поработать. Всем советую .

Заявки фрилансеров

Ailienh
36 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
w_design
Соколов 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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