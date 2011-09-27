Необходимо срочно разработать дизайн интернет магазина. Оставляйте почту, буду высылать тз
Простой дизайн в фотошопе
Требуется сделать дизайн для игрового сайта. Дизайн простой но со вкусом. Дизайн делается под wordpress. Пример и функциональность как тут http://small-game.ru/ . Берем структуру (расположение) такую же, только без тегов (облако меток слева внизу не нужно). + делаем небольшую шапку в тему мини игр (графика) + элементы (иконки врезанные в дизайн: меню, хит, популярные, подписка)
- Шапка
- Меню вертикальное под шапкой
- Центр – меню левое, центр (контент), правое меню
- Подвал
В левом меню – подписка, рубрики
В правом меню – поиск, лучшая игра, популярные игры
Рубрики в меню:
аркады
арканоид
другие
карточные игры
квесты
космические битвы
линии
логические
маджонг
настольные
паззлы
пасьянсы
симуляторы автомобильные
симуляторы бизнеса
симуляторы военной техники
симуляторы воздушные
симуляторы спорта
стратегии военные
стратегии пошаговые
стратегии экономические
тетрис
уход за животными
шарики
шахматы
шашки
Нужно сделать это быстро.
Укажите сумму за которую сделаете, просьба не указывать большие суммы, бюджет ограничен.
И укажите время за которое сделаете.
Формат на выходе – файл фотошопа.
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