Фон для сайта или шаблон.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок207 просмотров

Нарисовать фон для сайта или шаблон. По ТЗ.

Главно фон интересует, плавно переходящий цвет.

14 лет назад
atk12
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

AlexKantegro
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$190
1 день
Задача была выполнена профессионально и в сроки. Рекомендую!
Очень понравилось работать. Конкретное задание, приятное общение, лояльные сроки и мгновенная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

AlexKantegro
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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