Доработка шапки сайта на flash

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок228 просмотров

Сайт – kapitoshka.by

Надо в шапке сайта добавить мультяшный маленький домик на зеленом газоне.

При наведении мышки – идет дымок из трубы и свет в окошке загорается.

При нажатии - переход по ссылке (URL пришлю в процессе работы)

14 лет назад
compunetica
Алексей 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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