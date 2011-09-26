Интернет магазин на Joomla. Нужно обновить дизайн.
Доработка шапки сайта на flash
Сайт – kapitoshka.by
Надо в шапке сайта добавить мультяшный маленький домик на зеленом газоне.
При наведении мышки – идет дымок из трубы и свет в окошке загорается.
При нажатии - переход по ссылке (URL пришлю в процессе работы)
Заявки фрилансеров
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