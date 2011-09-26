Здравствуйте.

Требуются доработки на сайте.Вёрстка(в основном),редизайн, программирование.

Сайт viraj-spb.ru

Сайт сделан на Joomla

Вот вкратце что хочу по сайту:

Задание по изменению на сайте:

1. Уменьшить(или изменить) шапку сайта на главной, на вложенных страницах заменить на другую шапку небольшого размера.

2. Мелкое меню снизу(обговорить пункты)

3. Исправить вёрстку для главного меню. Не правильно отображается в IE 6,7

4. То же самое со страницой прайсов http://www.viraj-spb.ru/prays-list.html

5. исправить модуль статей.Он вообще как то криво отображается.внизу нумерация страниц работает не правильно.

http://www.viraj-spb.ru/obzoryi-reklamnogo-ryinka/blog.html

6. Прайс лист.Красиво оформить и сверстать из наших материалов.

http://www.blocnot.ru/ -хотим такой же но по нашей тематике.

7. Исправить страницы с ошибками в вёрстке. свести к минимуму количество ошибок и несоответствий стандарту W3C.То есть проверить валидность вёрстки. Пример http://validator.w3.org/check?uri=viraj-spb.ru&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0

8.Изменить ссылки с относительной адресацией на абсолютную.