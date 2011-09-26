Дизайн сайта с большой иллюстрацией в шапке

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт24 заявки508 просмотров

Доброго времени суток, господа фрилансеры.

Ищем веб-дизайнера.

С техническим заданием вы можете ознакомиться в приложении.

Кого мы ищем?

Действительно хорошего дизайнера. Поскольку дизайн сайта делается для строительной компании, нельзя упускать из внимания даже мельчайшие мелочи — нужно быть готовым к максимальной детализации и «допилки» всех нюансов.

Критические условия — наличие достойных работ в портфолио и готовность быть онлайн тогда, когда это нужно.

Ещё условия?

Это хотелось бы слышать от вас: цена и сроки. Бюджет полностью варьируется в зависимости от уровня вашего профессионализма. Сроки работ: максимум одна неделя для первого макета, вторая — для окончательных доработок. Через две недели необходимо будет получить конечные psd-варианты.

Просьба оставлять ваши заявки и вопросы исключительно к проекту. Можно в личку.

В аську, скайп и телефон пока прошу не ломиться — отвечать не стану.

14 лет назад
-itprogress-
Владислав 
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

ps_42
Антон 
44 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$600
14 дней

Заявки фрилансеров

ps_42
Антон 
44 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
14 лет назад

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