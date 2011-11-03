Доброго времени суток. Нужно сделать приятный внешний вид Задача №1. Сайт интернет магазин товаров для здоровья, БАДы, медикаменты. Сделать аскетичный логотип. Шрифт названия колибри + узнаваемый элемент. Фирменный шрифт ...
Создание дизайна
Создание дизайна сайта БЕЗ верстки в стиле web2
Отрисовка главной страницы + отрисовка таблиц на 3 страницах
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