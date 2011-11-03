Создание дизайна

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен42 заявки707 просмотров

Создание дизайна сайта БЕЗ верстки в стиле web2

Отрисовка главной страницы + отрисовка таблиц на 3 страницах

14 лет назад
sagost
52 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

Melissa
Юлия 
41 год
19 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$200
3 дня
Работа выполнена качественно и в сроки Только положительные впечатления от сотрудничества Рекомендую всем!
Хороший заказчик, спасибо за проект
Iamproto
Виктор 
51 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$180
7 дней
Крайне недоволен сотрудничеством. Человек взялся за работу и пропал. На сообщения не отвечает. Если по каким-то причинам не имеешь возможности закончить работу - свяжись, объясни. А так... Работа стоит, сайт стоит, скрипт готов но дизайна нет. В общем МИНУС 10 баллов!
yamoodo
Илья 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$200
7 дней

Заявки фрилансеров

Melissa
Юлия 
41 год
19 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
Iamproto
Виктор 
51 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
yamoodo
Илья 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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