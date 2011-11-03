Создание дизайна

Крайне недоволен сотрудничеством. Человек взялся за работу и пропал. На сообщения не отвечает. Если по каким-то причинам не имеешь возможности закончить работу - свяжись, объясни. А так... Работа стоит, сайт стоит, скрипт готов но дизайна нет. В общем МИНУС 10 баллов!