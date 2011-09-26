Логотипы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок172 просмотра

Доброго времени суток.

Нужно сделать приятный внешний вид

Задача №1. Сайт интернет магазин товаров для здоровья, БАДы, медикаменты.

Сделать аскетичный логотип. Шрифт названия колибри + узнаваемый элемент.

Фирменный шрифт заголовков.

Сверстать в стиле сайта вконтакте информацию размещенную на сайте.

Нарисовать кнопки ПОМОЩЬ и КАК КУПИТЬ

Сделать несколько банеров (около 20)

Ежемесячные акции продаж - создание банеров.

Задача №2 Сайт интернет магазин ЗЧ к автомобилям ВАЗ

Лого. Написание ZIPVAZ двумя цветами. + создание сетки (такой как фотографируют преступников) только для фона, для фотографий запчастей.

на этом построить стиль сайта.

Банеры для партнерских программ, банеры доставки, банеры распродаж ежемесячно.

Жду ваших предложений. Пожалуйста не пишите так: -"3000 долларов за все! сделаем как в лучших домах лондОна!!!". Не разделяю подобный энтузиазм. Напишите пожалуйста конкретно, учитывая низкую сложность проекта.

14 лет назад
RomanVaneev
Роман 
44 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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