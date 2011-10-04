Приватный проект для Яцко Ивана (iacek)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок129 просмотров

Нужен дизайн для интернет-магазина.

14 лет назад
alat
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$400
5 дней
Большое спасибо за выполненный проект. Сделано оперативно и качественно.
Очень доволен работой с Маратом. Четкое объяснение проекта, четкое задание. Отдельное спасибо за оплату. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С уважением, Иван Я.

Заявки фрилансеров

iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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