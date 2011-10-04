Нужен красивый дизайн в современном стиле для развлекательного портала, что яркое веселое и жизнерадостное. Цвета предпочтительно в светлых тонах, яркие. Верстка в чистый HTML ли HTML5 Соблюдение кросбраузерности валидности и юзабилити. ...
Приватный проект для Яцко Ивана (iacek)
Нужен дизайн для интернет-магазина.
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