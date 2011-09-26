Приватный проект для Андрея Ветрова (Art-Media)

Нужен красивый дизайн в современном стиле для развлекательного портала, что яркое веселое и жизнерадостное. Цвета предпочтительно в светлых тонах, яркие. Верстка в чистый HTML ли HTML5 Соблюдение кросбраузерности валидности и юзабилити. ...