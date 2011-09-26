Дизайн сайта для группы разработчиков

Требуется разработать дизайн не сложного сайта для группы разработчиков, а так же логотип.

На страницах сайта предполагается небольшое количество графических элементов, поэтому, требуются навыки художника.

Стиль должен быть не сложным, но оригинальным - это важное условие.

Всего предполагается 6 страниц.

- Главная

- Страница со списком разработанного ПО

- Страница со списком разработанных сайтов

- Контакты

- Вакансии

- О Компании

Высылается ТЗ с более подробным описанием содержимого (макеты страниц).

Готов хорошо оплачивать работу, но и со своей стороны буду добиваться высокого качества исполнения и хорошего стиля.

Оплата WMZ.

Пожалуйста, указывайте сроки и бюджет.