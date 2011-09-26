Создание дизайна сайта БЕЗ верстки в стиле web2 Отрисовка главной страницы + отрисовка таблиц на 3 страницах
Дизайн сайта для группы разработчиков
Требуется разработать дизайн не сложного сайта для группы разработчиков, а так же логотип.
На страницах сайта предполагается небольшое количество графических элементов, поэтому, требуются навыки художника.
Стиль должен быть не сложным, но оригинальным - это важное условие.
Всего предполагается 6 страниц.
- Главная
- Страница со списком разработанного ПО
- Страница со списком разработанных сайтов
- Контакты
- Вакансии
- О Компании
Высылается ТЗ с более подробным описанием содержимого (макеты страниц).
Готов хорошо оплачивать работу, но и со своей стороны буду добиваться высокого качества исполнения и хорошего стиля.
Оплата WMZ.
Пожалуйста, указывайте сроки и бюджет.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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