Необходим дизайн для готового интернет-магазина.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок166 просмотров

Открываю интернет магазин, пользуюсь скриптом phpshop. Хотелось бы подкорректировать дизайн готового шаблона. www.cifrovoi.kz.

почта: [email protected]

ICQ: [email protected]

14 лет назад
n_h_n
Наиль 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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