Дизайн для интернет-магазина

Дизайн выполнять согласно прототипу с возможными отступлениями на Ваше усмотрение.

Прототип (SkethFlow) во вложении.

Исходники лого есть.

Размеры:

макет фиксированной ширины: 1000px или 1100px - ?

длина не ограничена

Цвета:

Основные цвета логотипа – красный(?) серый, черный.

Фон – белый

Формат кнопок:

Цвет(?) матовый, контур закругленный, не капельный.

У кнопок и изображений все углы закругленные

Анимация кнопок при наведении, нажатии – подъем над остальными(?)

Анимация при наведении на картинки товаров – подъем над остальными либо выделение рамкой.(?)

Продумать анимацию в форме поиска