Дизайн для интернет-магазина

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок187 просмотров

Дизайн выполнять согласно прототипу с возможными отступлениями на Ваше усмотрение.

Прототип (SkethFlow) во вложении.

Исходники лого есть.

Размеры:

макет фиксированной ширины: 1000px или 1100px - ?

длина не ограничена

Цвета:

Основные цвета логотипа – красный(?) серый, черный.

Фон – белый

Формат кнопок:

Цвет(?) матовый, контур закругленный, не капельный.

У кнопок и изображений все углы закругленные

Анимация кнопок при наведении, нажатии – подъем над остальными(?)

Анимация при наведении на картинки товаров – подъем над остальными либо выделение рамкой.(?)

Продумать анимацию в форме поиска

14 лет назад
Magic78
Максим 
44 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vertikal-nik
Роман 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$145
7 дней

Заявки фрилансеров

vertikal-nik
Роман 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

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