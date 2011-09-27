Создание дизайна сайта БЕЗ верстки в стиле web2 Отрисовка главной страницы + отрисовка таблиц на 3 страницах
Дизайн сайта
Структура сайта находится здесь:
http://artcontract.businesscatalyst.com/index.html
Сначала принимается общая концепция дизайна на примере главной страницы.
В результате ходим получить набор из основных типовых страниц (4-8) и всех элементов дизайна, после чего работа может считаться принятой. У данного сайта есть 2 основных раздела, это сам сайт и Личный кабинет. Дизайн этих 2-х разделов не должен очень заметно отличаться.
http://artcontract.businesscatalyst.com/index.html — Основной раздел
http://artcontract.businesscatalyst.com/лк_главная.html — Личный кабинет
Необходимо создать современный, стильный и функциональный дизайн сайта, учитывая современные тренды: http://www.webdesignshock.com/design-trends-for-2011/
В дизайне сайте не нужно использовать яркие цвета, он должен быть минималистичным и нейтральным по колориту, чтобы фотографии работ из различных областей искусств (скульптура, живопись, графика, архитектура, народное искусство и другие), выполненные в различных стилях (реализм, современное искусство, инсталяции, примитив, наив, абстракции и т.д.) одинаково хорошо смотрелись на странице, не вступая в стилистическое и цветовое противоречие с дизайном сайта. Фон должен быть только белым. Должна просматриваться четкая структура — ясные, читабельные блоки информации, акцент на шрифты, композицию страниц и элементы управления навигацией.
Все тексты должны быть только в виде шрифта.
Нравятся сайты:
http://www.3degreesagency.com/index.php
Краткое описание сайта:
Специфика проекта заключается в том, что это не галерея, не выставочный зал, не имидживый сайт (хотя некоторые названия используются), а супермаркет искусств с элементами кадрового агентства узкой направленности. Дополнительно, сайт содержит разделы информации справочного характера в помощь специалисту-художнику (материалы, выставки, анонсы, Вузы и т.д.). Для реализации наших задач, нужен удобный рабочий дизайн сайта, в котором все страницы, начиная с первой до последней будут являться инструментом для поиска Профессионала (художника – исполнителя), Объекта искусств в каталоге или Заказчика. Поэтому первая страница должна содержать максимум рабочей полезной информации как для заказчика, так и для художника, состоять из элементов управления, с помощью которых пользователь сможет сразу осуществлять поиск нужной информации, начиная: с областей искусства, правил и условий участия в проекте для разных игроков, дифференцированные поиски, статистика и, возможно, облако поисковых запросов. В общем все, что поможет конкретному пользователю быстро найти нужный объект. Поэтому модные тенденции почти не интересуют, более того предпочтительно функциональное дизайнерское решение вне моды и времени. Как можно строже, нейтральнее и проще.
Целевая аудитория, в основном состоит из профессионалов художественной среды: начиная с художников, галеристов, артдиллеров, агентов аукционных домов; профессиональных рекрутеров из кадровых агентств, закрывающих конкретную арт.вакансию, которых объединяет одна тема — работа. Простому пользователю, частному покупателю картины или заказчику тоже интуитивно должно быть все понятно. По- возможности стараться не использовать в дизайне всплывающие окна, разворачивающиеся и выезжающие пояснения иконок меню, избитые символы, типа: багет, холст, кисточка, палитра, рама.
Реклама. Рекламы на главной странице не будет. Она размещается только в Личных кабинетах.
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