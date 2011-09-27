Создать дизйн для веб-студии

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок518 просмотров

Необходимо нарисовать интересный и живой дизайн для веб студии.

Самое главное это креатив.

Основные пункты меню:

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- О Компании

ТЗ нет, основное это перое впечатлние.

Пишите цену, сроки, и по оплате.

Спасибо. Жду предложений.Судии не бесокоить.

14 лет назад
nik555
Никита 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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