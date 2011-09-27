Создание дизайна сайта БЕЗ верстки в стиле web2 Отрисовка главной страницы + отрисовка таблиц на 3 страницах
Создать дизйн для веб-студии
Необходимо нарисовать интересный и живой дизайн для веб студии.
Самое главное это креатив.
Основные пункты меню:
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- О Компании
ТЗ нет, основное это перое впечатлние.
Пишите цену, сроки, и по оплате.
Спасибо. Жду предложений.Судии не бесокоить.
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