Редактирование существующего сайта Jomla

на существующем сайте надо поменять дизайн http://veles-ms.ru/index.php/home

сделать фон , сайта , слова при помощи четырех основных цветов: голубой белый оранжевый зеленый

бюджет закладываю небольшой в переделку

+ сделать для разделов под категории и разложить текст в под категории

образец под категорий

http://www.alutech-group.com/product/gate/gargate/opisanie/

т.е: описание тип преимущества опции и т.п что б так же под категория выделялась

подробней при обсуждении, Ваша инициатива тоже приветствуется !!!