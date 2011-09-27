Редактирование существующего сайта Jomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок211 просмотров

на существующем сайте надо поменять дизайн http://veles-ms.ru/index.php/home

сделать фон , сайта , слова при помощи четырех основных цветов: голубой белый оранжевый зеленый

бюджет закладываю небольшой в переделку

+ сделать для разделов под категории и разложить текст в под категории

образец под категорий

http://www.alutech-group.com/product/gate/gargate/opisanie/

т.е: описание тип преимущества опции и т.п что б так же под категория выделялась

подробней при обсуждении, Ваша инициатива тоже приветствуется !!!

14 лет назад
velesms
Велес 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

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