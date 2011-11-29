Фирменный стиль, дизайн для joomla и установка

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок228 просмотров

Добрый день, требуется фирменный стиль, дизайн+верстка и установка всего этого добра на сервер.

Из дизайна, нравится:

http://www.stdel.ru/

http://www.mt-system.ru/

Нужно что-то подобное, легкий непринужденный дизайн.

Тематика фирмы: поставка электронных компонентов.

Joomla
14 лет назад
cmp_comp
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

UlianFree
Юлия 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$420
14 дней
Понравилась работа. Все четко, креативно.
Только положительные впечатления от сотрудничества. Очень приятный в общении заказчик, всегда своевременная оплата, и всегда на связи. Полное доверие, что очень важно для дизайнера. Спасибо Вам, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

UlianFree
Юлия 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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