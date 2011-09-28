Дизайн сайта и логотип компании

Требуется нарисовать дизайн сайта, тема недвижимость. Главная страница + несколько внутренних. Только для тех кто имеет понятие что такое портальный дизайн... Прошу присылать ссылки где можно посмотреть ваши работы, так-же указывать icq. Оплата по ...