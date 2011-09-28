Добрый день, требуется фирменный стиль, дизайн+верстка и установка всего этого добра на сервер. Из дизайна, нравится: http://www.stdel.ru/ http://www.mt-system.ru/ Нужно что-то подобное, легкий непринужденный дизайн. Тематика фирмы: ...
Дизайн сайта и логотип компании
Нужно нарисовать дизайн для сайта компании - производителя свечей зажигания.
Сам макет сайта готов, то есть нужно его:
а) "раскрасить"
б) нарисовать шапку
в) создать логотип компании
В итоге должно получится нечто близкое к http://www.ngk.de/ru/home/
В заявке обязательна ссылка на портфолио
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