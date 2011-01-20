Katana-Design

Филипп Katana-Design

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создать страницу "Афиша"

    $50

    В настоящий момент афиша на сайте выглядит так: http://uralinfoexpo.ru/poster.html Нужно отрисовать страницу, согласно приложенных скриншотов. Также нужна возможность редактирования афиши. Сайт крутится на DLE. ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка и кодинг сайта

    $250

    По предоставленному дизайн-макету сверстать сайт. Функционал, внешний вид и т.д. на 100% идентичны вот этому проекту http://rea.fproject.ru/index.php Сделать нужно будет в течение максимум двух рабочих дней, с момента предоставления макета, лучше за один ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта и логотип компании

    $250

    Нужно нарисовать дизайн для сайта компании - производителя свечей зажигания. Сам макет сайта готов, то есть нужно его: а) "раскрасить" б) нарисовать шапку в) создать логотип компании В ...

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Установить RedMine на хост

    $50

    Существует сайт вида xxxxxx.ru, хостится на masterhost.ru, FreeBSD По адресу xxxxxx.ru/project необходимо развернуть и подготовить к работе RedMine (плюс, соотвественно, ruby on rails). Оплата до 50 USD, форма оплаты на ваш выбор.

    Ruby
    Настройка сервера/ПО5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка и несложное программирование двух сайтов

    $250

    Добрый день. Необходимо сверстать и внедрить базовый функционал интернет-магазина для двух сайтов. Исходные условия следующие: 1. Содержательно сайты представляют из себя практически полный аналог вот этого сайта: http://heelmate.ru 2. Дизайн обоих сайтов ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад