Katana-Design

В настоящий момент афиша на сайте выглядит так: http://uralinfoexpo.ru/poster.html Нужно отрисовать страницу, согласно приложенных скриншотов. Также нужна возможность редактирования афиши. Сайт крутится на DLE. ...
- $50Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $250
По предоставленному дизайн-макету сверстать сайт. Функционал, внешний вид и т.д. на 100% идентичны вот этому проекту http://rea.fproject.ru/index.php Сделать нужно будет в течение максимум двух рабочих дней, с момента предоставления макета, лучше за один ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужно нарисовать дизайн для сайта компании - производителя свечей зажигания. Сам макет сайта готов, то есть нужно его: а) "раскрасить" б) нарисовать шапку в) создать логотип компании В ...Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Существует сайт вида xxxxxx.ru, хостится на masterhost.ru, FreeBSD По адресу xxxxxx.ru/project необходимо развернуть и подготовить к работе RedMine (плюс, соотвественно, ruby on rails). Оплата до 50 USD, форма оплаты на ваш выбор.Настройка сервера/ПО5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Добрый день. Необходимо сверстать и внедрить базовый функционал интернет-магазина для двух сайтов. Исходные условия следующие: 1. Содержательно сайты представляют из себя практически полный аналог вот этого сайта: http://heelmate.ru 2. Дизайн обоих сайтов ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт14 лет назад