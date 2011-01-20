Katana-Design

По предоставленному дизайн-макету сверстать сайт. Функционал, внешний вид и т.д. на 100% идентичны вот этому проекту http://rea.fproject.ru/index.php Сделать нужно будет в течение максимум двух рабочих дней, с момента предоставления макета, лучше за один ...