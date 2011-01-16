Верстка и несложное программирование двух сайтов

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок239 просмотров

Добрый день.

Необходимо сверстать и внедрить базовый функционал интернет-магазина для двух сайтов. Исходные условия следующие:

1. Содержательно сайты представляют из себя практически полный аналог вот этого сайта: http://heelmate.ru

2. Дизайн обоих сайтов готов. Скриншоты дизайна вышлю по запросу. Возможно понадобится некоторая минимальная доработка дизайна (подгон под необходимое разрешение), так как дизайнер нарисовал в ширину ровно 1024px.

3. Сайты из себе представляют витрину некоторого товара (порядка 10 товарных позиций).

4. CMS для сайта никая не нужна.

5. Функционал интернет-магазина состоит в том, что у товарных позиций есть атрибут "положить в корзину", есть страница "ваша корзина", на которой есть форма "отправить заказ", при активации которой отсылается письмо на указанный адрес. Еще раз повторю, что функционал полностью идентичен http://heelmate.ru

Моя стартовая цена - $300 за два сайта. Заказ получит участник, устраивающий меня и предложивший наименьшую цену.

При успешной работе возможно продолжение сотрудничества, заказы есть практически всегда.

14 лет назад
Katana-Design
Филипп 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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