Интернет магазин детской одежды. Необходимо модифицировать существующий дизайн (исходники в psd) – изменить логотип (есть новый в векторе), стилизовать шапку и возможно некоторые элементы под новый логотип, сменить шрифтовую палитру на более строгую, нарисовать ...
Верстка и несложное программирование двух сайтов
Добрый день.
Необходимо сверстать и внедрить базовый функционал интернет-магазина для двух сайтов. Исходные условия следующие:
1. Содержательно сайты представляют из себя практически полный аналог вот этого сайта: http://heelmate.ru
2. Дизайн обоих сайтов готов. Скриншоты дизайна вышлю по запросу. Возможно понадобится некоторая минимальная доработка дизайна (подгон под необходимое разрешение), так как дизайнер нарисовал в ширину ровно 1024px.
3. Сайты из себе представляют витрину некоторого товара (порядка 10 товарных позиций).
4. CMS для сайта никая не нужна.
5. Функционал интернет-магазина состоит в том, что у товарных позиций есть атрибут "положить в корзину", есть страница "ваша корзина", на которой есть форма "отправить заказ", при активации которой отсылается письмо на указанный адрес. Еще раз повторю, что функционал полностью идентичен http://heelmate.ru
Моя стартовая цена - $300 за два сайта. Заказ получит участник, устраивающий меня и предложивший наименьшую цену.
При успешной работе возможно продолжение сотрудничества, заказы есть практически всегда.
Заявки фрилансеров
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