Надо скруглить углы. Сам могу просто времени нет заниматься. Сделать надо сегодня. Бюджет 5$. Углы в таблице. Движок джомла т.е. доработка вёрстки.
Верстка сайта
Добрый день всем. нужно сверстать сайт по готовому дизайну. Чтобы получился шаблон для джумлы 1.5.
натягивать на джумлу не надо. Только сверстать
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