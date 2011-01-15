Верстка сайта

$32
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок356 просмотров

Добрый день всем. нужно сверстать сайт по готовому дизайну. Чтобы получился шаблон для джумлы 1.5.

натягивать на джумлу не надо. Только сверстать

Joomla
14 лет назад
Uta1
Анна 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

bigolub
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$40
3 дня

Заявки фрилансеров

bigolub
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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