Для верстальщика со знанием скриптов jquery

Нужно сверстать страницу так чтобы некоторые блоки могли бы сворачиваться и разворачиваться при клике. А некоторые картинки могли бы увеличиваться и уменьшаться при клике.

ЦМС Joomla

Исходники в PSD

Не более 25 уе за 1 страницу, рассчитываю найти верстальщика за 10-15 уе за страницу или ниже, так как таких страниц будет много.