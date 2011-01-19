Для верстальщика со знанием скриптов jquery

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок258 просмотров

Нужно сверстать страницу так чтобы некоторые блоки могли бы сворачиваться и разворачиваться при клике. А некоторые картинки могли бы увеличиваться и уменьшаться при клике.

ЦМС Joomla

Исходники в PSD

Не более 25 уе за 1 страницу, рассчитываю найти верстальщика за 10-15 уе за страницу или ниже, так как таких страниц будет много.

JoomlajQuery
14 лет назад
MiG-Z
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

mvm
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
$15
1 день
Всегда на связи. Легко нашли общий язык. Рекомендую как исполнителя.
Легко общаться. За дополнительную работу доплачивает. Оплата сразу. Всегда на связи.

Заявки фрилансеров

mvm
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад

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