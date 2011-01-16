Требуется интегрировать html верстку для форума phpbb в виде отдельной темы, либо оформить тему с ноля.
Превращение DLE в Joomla
Создать шаблон Joomla 1.5? который должен быть исполнен как 1:1 с заданным проектом:
ылфвкюкг - (наберите в английской раскладке клавиатуры)
Победит проект с лучшей ценой и сроками.
Могу предоставить часть исходных файлов по шаблону DLE, на котором и создан ныне указанный сайт.
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