Превращение DLE в Joomla

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки179 просмотров

Создать шаблон Joomla 1.5? который должен быть исполнен как 1:1 с заданным проектом:

ылфвкюкг - (наберите в английской раскладке клавиатуры)

Победит проект с лучшей ценой и сроками.

Могу предоставить часть исходных файлов по шаблону DLE, на котором и создан ныне указанный сайт.

DLEJoomla
14 лет назад
trainer_ussr
Сергей 
53 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

vit_msk
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-1)
14 лет назад
$30
1 день
No comm
Прекрасный заказчик. Рекомендую

Заявки фрилансеров

vit_msk
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-1)
14 лет назад

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