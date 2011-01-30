Думаешь, что умеешь верстать сайты под Joomla + VM? Тогда для тебя есть работа. www.smartsmell.ru - нужно порезать и натянуть на движок новый макет. Стоит учесть также то, что изменений в нем ...
Верстка сайта
Здравствуйте,
Есть дизайн сайта(в приложении)
Нужно нарезать и надеть его на вордпресс.
Страниц не много - 7-8, но для них ничего дополнительно делать не нужно!
Важно сделать главную, а остальные просто на подобе. Эффекты минимальные(как показано при наводе курсора на вложении)
На главной будет:
1)Бегущая строка(Our selected advertisers)
2)Небольшое поле перелистывания(Keep up with us)
3)Большая синяя область с девушкой поцентру должна также меняться(я в админке на это место выставляю картинки и они раз в какоето время меняются)
Все видно во вложении!
Срок: нужно чтобы было сделано в это воскресенье.
Хост у меня уже готов - линукс, cpanel.
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