Верстка сайта

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Завершен9 заявок388 просмотров

Здравствуйте,

Есть дизайн сайта(в приложении)

Нужно нарезать и надеть его на вордпресс.

Страниц не много - 7-8, но для них ничего дополнительно делать не нужно!

Важно сделать главную, а остальные просто на подобе. Эффекты минимальные(как показано при наводе курсора на вложении)

На главной будет:

1)Бегущая строка(Our selected advertisers)

2)Небольшое поле перелистывания(Keep up with us)

3)Большая синяя область с девушкой поцентру должна также меняться(я в админке на это место выставляю картинки и они раз в какоето время меняются)

Все видно во вложении!

Срок: нужно чтобы было сделано в это воскресенье.

Хост у меня уже готов - линукс, cpanel.

WordPress
14 лет назад
egoist77
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

djwitty
Михаил 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$100
2 дня
Хороший специалист, очень порядочный и ответственный исполнитель! Рекомендую!
Очень положительный и приятный заказчик, понимает все обстоятельства, вежливо общается, не смотря на косяки не напрягает и не грубит, расплатился без проблем сразу как договаривались - приятно работать. Был рад знакомству !

Заявки фрилансеров

djwitty
Михаил 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
14 лет назад

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