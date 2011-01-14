Верстка одностраничного сайта по PSD

Требуется несложная верстка для одностраничного сайта. Вид сайта - в приложении.

Требования к верстке:

*фиксированная, одноцветный фон по сторонам от основной части

*стандартная кроссбраузерность

*птички и кнопка фейсбука внизу слева должны быть ссылками

*форма контакта должна работать через это скрипт: www.dagondesign.com/articles/secure-php-form-mailer-script/ (или любой другой более или менее известный и безопасный)

Исполнителю будут предоставлены PSD файл и лого в PNG.

Срок - сегодня-завтра.