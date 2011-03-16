Верстка и натяжка на Joomla + VM

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок236 просмотров

Думаешь, что умеешь верстать сайты под Joomla + VM?

Тогда для тебя есть работа. www.smartsmell.ru - нужно порезать и натянуть на движок новый макет.

Стоит учесть также то, что изменений в нем было сделано довольно много. Но раз ты считаешь себя профессионалом, это будет тебе по зубам.

На выходе нужен полностью функционирующий сайт! В новом дизайне практически все блоки расположены как сейчас.

Joomla
14 лет назад
Q-Desnik
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

yefrem
Сергей 
34 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$300
5 дней
Сделали полностью проект под ключ. Все отлично. Продолжаем работать и дальше...
Отличный заказчик: четкое задание, своевременная оплата, всегда на связи. В общем, все - как и должно быть.

Заявки фрилансеров

yefrem
Сергей 
34 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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