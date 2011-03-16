Верстка и натяжка на Joomla + VM

Думаешь, что умеешь верстать сайты под Joomla + VM?

Тогда для тебя есть работа. www.smartsmell.ru - нужно порезать и натянуть на движок новый макет.

Стоит учесть также то, что изменений в нем было сделано довольно много. Но раз ты считаешь себя профессионалом, это будет тебе по зубам.

На выходе нужен полностью функционирующий сайт! В новом дизайне практически все блоки расположены как сейчас.