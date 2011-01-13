Поправить ошибку в коде

На сайте http://bez-vesa.ru, при нажатии на кнопку "оформить заказ" появляется всплывающая форма, если ее закрыть и снова нажать на кнопку "оформить заказ" форма уже не появляется и приходится обновлять страницу в браузере, собственно эту погрешность необходимо поправить