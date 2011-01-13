Поправить ошибку в коде

Требуется программист с опытом работы с шопскриптом от вебасиста. Нужно перевести действующий магазин на этот движок. сайт : magicbay . ru Из очевидных задач: 1. подготовить .htaccess ...
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На сайте http://bez-vesa.ru, при нажатии на кнопку "оформить заказ" появляется всплывающая форма, если ее закрыть и снова нажать на кнопку "оформить заказ" форма уже не появляется и приходится обновлять страницу в браузере, собственно эту погрешность необходимо поправить
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