Сверстать макет для Друпал

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок202 просмотра

Есть исходники дизайна - главная, 3 внутренних, внутренние от главной отличаются изменением левой части шапки и футером. Необходимо сверстать, CMS планируется Drupal.

Уважаемые фрилансеры, стоимость проекта указана. Прошу экономить свое и мое время тех,кто хотел бы предложить свои услуги по стоимости выше.

Drupal
14 лет назад
flame0405
67 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

sheva107
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$40
7 дней
Андрей сработал четко быстро, а самое главное качественно. С первой попытки выполнил поставленную задачу на высоком уровне. Рекомендую
Спасибо за интересный проект. Четкое задание. Быстрая оплата. Отличный работодатель. Мои наилучшие рекомендации.

Заявки фрилансеров

sheva107
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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