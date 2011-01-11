Доработать дизайн сайта

Здравствуйте, нам необходим человек для реализации дизайна под наш сервис (аукцион недвижимости). Уже реализован каркас дизайна сайта, но необходимо добавить декоративные элементы (что бы не так бедно смотрелся) + логотип. Дизайн ФИКСИРОВАННОЙ ширины. Так-же есть необходимость реализовать таблицу с лотами на главной (именно таблица + раскрывающийся комментарий при клике на лот), желательно с использованием AJAX (сформировать по полученному с сервера JSON, с обновлением). Серверная часть уже реализована. Ключевое слово – Rent, назовите его мне в случаи обращения что бы я убедился что вы прочли описание ;)

Сроки – на этой неделе должно быть готово.

Требования – кроссбраузерная верстка (Opera, Сhrome, IE 6-7-8-9, FF) знание СSS+JS (jQuerty)+Html

К сожалению я не могу дать ссылку на сайт или опубликовать макет публично. Обращайтесь посредством личных сообщений или ICQ для получения более подробной информации.

Внимание! Обращения напрямую, без оставленной заявки не рассматриваются. Указывайте хотя-бы приблизительную цену и сроки.