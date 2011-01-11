Доработать дизайн сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок256 просмотров

Здравствуйте, нам необходим человек для реализации дизайна под наш сервис (аукцион недвижимости). Уже реализован каркас дизайна сайта, но необходимо добавить декоративные элементы (что бы не так бедно смотрелся) + логотип. Дизайн ФИКСИРОВАННОЙ ширины. Так-же есть необходимость реализовать таблицу с лотами на главной (именно таблица + раскрывающийся комментарий при клике на лот), желательно с использованием AJAX (сформировать по полученному с сервера JSON, с обновлением). Серверная часть уже реализована. Ключевое слово – Rent, назовите его мне в случаи обращения что бы я убедился что вы прочли описание ;)

Сроки – на этой неделе должно быть готово.

Требования – кроссбраузерная верстка (Opera, Сhrome, IE 6-7-8-9, FF) знание СSS+JS (jQuerty)+Html

К сожалению я не могу дать ссылку на сайт или опубликовать макет публично. Обращайтесь посредством личных сообщений или ICQ для получения более подробной информации.

Внимание! Обращения напрямую, без оставленной заявки не рассматриваются. Указывайте хотя-бы приблизительную цену и сроки.

AJAXHTMLJavaScript
14 лет назад
ruelephant
Александр 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vit_msk
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-1)
14 лет назад
$250
4 дня
Данный фрилансер (Владислав, веб дизайнер) попросил предоплату 50% (100$ cша) что и была передана посредством Western Union в тот-же день (квитанцию сохранили). После чего фрилансер стал придумывать всевозможные предлоги что бы не показать результаты работы, или говорить что работа была выслана (причем по разным каналам) хотя на самом деле это не так. Вместо 4 положенных дней, мы протянули уже целую неделю. При этом не было показано НИ одного результат работы! Максимум мы вчера получили белый лист в архиве (по словам фрилансера, из за непонятной ошибки. У него все открывается), после чего ему было выделено еще время на повторную пересылку, но по результатам моего сидения до 5 часов утра в ожиданиях, так и ничего не пришло. Сегодня утром фрилансер отложил все еще на 3 часа с утра, но так и не вышел на связь. Так-же было потрачено ~200-300 рублей на переговоры Киев-Москва по мобильному телефону.

Заявки фрилансеров

vit_msk
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-1)
14 лет назад

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