Сверстать макет.
Верстка 1 странички
Здравствуйте необходима верстка странички в html, по срокам до 18.00. Ознакомиться с макетом можно в приложении
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