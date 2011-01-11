Персонально для gamer_2007

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка129 просмотров

Сверстать макет.

14 лет назад
neadekvat
Виталий 
29 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

gamer_2007
Берещук 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$15
1 день
Выполнил работы быстро (буквально за пару часов) и качественно. Спасибо.
Успешная сделка.

Заявки фрилансеров

gamer_2007
Берещук 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

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