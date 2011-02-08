Создание сайта

Здравствуйте

Необходимо создать сайт для производственной фирмы по изготовлению торгового оборудования для магазинов.

Дизайн разработан Общие пожелания витают в воздухе...

Вёрстка не сделана!!!

Движок не определён...

Пожелания:

-Озвучка кнопок

-Простая админка

-Размещение сайта на хостинге mns.ru. (домен в зоне .ru и дисковое пространство имеются)

-Публикация на основных поисковиках

Наполнение будет предоставлено(тексты и картинки)

Дизайн в .psd

ТЗ отсутствует, готов составить его с Вашей помощью.

-Продвижение сайта. (рассмотрю предложения)

Все платежи только через СБС

Вопросы и пожелания в приват, всем отвечу.