Вёрстка под дле 9.0.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок406 просмотров

Нужна вёрстка под дле 9.0.

Качественно и недорого!

Оплачиваем по факту выполненных работ.

Ждём Ваших предложений по:

ICQ – 570-951-300

Skype – dimamovie.

Дмитрий.

С наилучшими пожеланиями!

Буду рад плодотворному сотрудничеству!

14 лет назад
cheeky1234
Макс 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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